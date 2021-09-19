Орловские школьники стали призерами Всероссийского сельскохозяйственного конкурса

Соревнования завершились недавно в Белгороде.

В Белгороде подвели итоги Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021». Он проводится среди учащихся образовательных учреждений сельских поселений и малых городов. На конкурсе каждая из 7 областных команд имела представительство в направлениях «АгроКоптеры», «АгроРоботы», «АгроКосмос», «АгроМетео» и «АгроБио», – сообщает сайт областного правительства.

Орловские ребята заняли третье место в номинациях «АгроБио» и «АгроКоптеры» и второе место в номинации «АгроКосмос». Во время соревнований участники занимались прогнозированием погоды и аналитикой данных, устанавливали семейства овощных культур, применяли БПЛА для решения сельскохозяйственных задач и т.д.