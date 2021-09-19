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10:19, 19 сентября 2021 года

Орловец слишком рано отошёл от банкомата и лишился 20 тысяч рублей

Деньгами воспользовался подошедший вслед за ним мужчина.


Полицейскими Северного района Орла установлен подозреваемый в краже 20 тысяч рублей, оставленных в купюроприёмнике банкомата. Мужчина внёс деньги в терминал и ушёл по своим делам, не дождавшись уведомления о зачислении средств. Наличные в итоге были возвращены терминалом и остались в купюроприёмнике. Другой подошедший к устройству пользователь не смог пройти мимо неожиданной удачи. Он забрал деньги, но не учёл, что его снимают камеры. Теперь 46-летнему мужчине грозит до 5 лет заключения. На время расследования он отпущен по подписку о невыезде, – сообщили в областном УМВД.


Артём Ежаков
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