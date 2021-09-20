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7:21, 20 сентября 2021 года На Орловщине снизилось давление на бизнес Об этом можно судить, исходя из информации, озвученной на заседании по реализации реформы контрольной и надзорной деятельности в регионе.





В Орловской области 15 сентября под председательством губернатора Андрея Клычкова прошло заседание по реализации реформы контрольной и надзорной деятельности в регионе. Среди прочего было отмечено, что Орловщина входит в двадцатку областей с минимальным давлением на бизнес, за год переместившись с 64 места на 20, – сообщили в Роструде.





Артём Ежаков



