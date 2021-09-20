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6:37, 20 сентября 2021 года Орловские продукты могут прославиться на всю страну В финал конкурса «Вкусы России» вышли 7 продовольственных брендов Орловщины.





Семь продуктовых брендов Орловской области представят наш регион на национальном конкурсе Минсельхоза «Вкусы России», – сообщает сайт регионального правительства. Это «Орловская ветчина», «Орловские яблоки», «Орловский мёд», «Орловский хлеб», «Орловский пряник», «Орловские козьи сыры» и «Залегощенский лимонад». Поддержать нашу продукцию можно с 20 октября по 7 ноября на официальном сайте конкурса. Победители будут представлены в 8 номинациях. Конкурс проводится с целью привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере АПК, а также помощи в развитии сельских территорий.





Артём Ежаков



