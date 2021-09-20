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8:41, 20 сентября 2021 года Мценский городской Парк пополнился сотней саженцев Их посадили в рамках акции «Дерево Победы».





В городском парке культуры и отдыха города Мценска в рамках акции «Дерево Победы» появились 100 саженцев сосен, липы, дуба и клёна. Их посадили учителя и ученики городских школ, а также сотрудники местной мэрии. замглавы городской администрации по соцвопросам Ирину Цейхместрову. «Акция стала не только экологической, но и патриотической. Её участники не только озеленяют свой город, но и вносят вклад в сохранение исторической памяти. Хочется сказать огромное спасибо всем принявшим активное участие в акции, – цитирует мэрия Мценска Фото пресс-службы мэрии Мценска





Артём Ежаков



