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9:14, 20 сентября 2021 года В Хотынце ликвидировали незаконную свалку Регоператор по обращению с ТКО «Зелёная Роща» вывез более 10 тонн отходов.





Силами регионального оператора по обращению с ТКО «Зелёная роща» и местной администрации неподалеку от Хотынца ликвидирована несанкционированная свалка. Вывезено свыше 100 тонн мусора – строительного, древесного и т.д. Сейчас на Орловщине остаются неубранными 53 подобных свалки, они будут ликвидироваться поэтапно, – сообщили в управляющей компании.



Фото пресс-службы "УК "Зеленая роща"

Пожаловаться на незаконные скопления отходов или вывоз мусора можно здесь Фото пресс-службы "УК "Зеленая роща"





Артём Ежаков



