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11:43, 18 сентября 2021 года 102 орловца вчера выздоровели от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 44 705).



Накануне выписано 102 орловца (всего – 41 780). От последствий болезни скончался 981 житель региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 20 329 (всего – 7 254 754), число выздоровевших – 16 247 (всего – 6 485 264). Общее число летальных исходов – 197 425 (+799 случаев за сутки).





Артём Ежаков



