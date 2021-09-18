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12:22, 18 сентября 2021 года 17 сентября на Орловщине выборы посетили около 19% избирателей В первый день в голосовании приняло участие почти 115 тысяч человек.





В первый день голосования, 17 сентября, в голосовании в Орловской области приняло участие 18,87% избирателей. Это 114 971 человек. Эта статистика отражает данные выборов в государственную думу.



В голосовании за выборы депутатов в областной совет приняло участие 18,33%. Это 112 357 избирателей.



Наибольшую активность накануне показали в Колпнянском и Знаменском районах. Там проголосовали 47,04% и 43,97% избирателей. В аутсайдерах явки районные избиркомы Орла и Орловского района. Вчера там побывало от 11% до 15% избирателей.



703 избирательных участка открылись в 8 часов утра. Сегодня и завтра они будут работать до 20:00. На Орловщине выбирают депутатов Госдумы, Орловского областного совета и органов местного самоуправления.





Артём Ежаков



