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12:55, 18 сентября 2021 года В Орле в столкновении двух иномарок пострадал младенец К счастью, медики не нашли у него серьезных травм.





16 сентября поздно вечером в районе д. 14 по улице Емлютина водитель «Шевроле Круз» потерял управление машиной и врезался во встречный «Форд Фокус», – сообщили в областном УМВД. В «Форде» травмы получил пассажир 2020 года рождения. Для осмотра мальчика доставили в медучреждение, госпитализация ему не потребовалась.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



