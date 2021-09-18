В Орле в столкновении двух иномарок пострадал младенец

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12:55, 18 сентября 2021 года
В Орле в столкновении двух иномарок пострадал младенецК счастью, медики не нашли у него серьезных травм.
16 сентября поздно вечером в районе д. 14 по улице Емлютина водитель «Шевроле Круз» потерял управление машиной и врезался во встречный «Форд Фокус», – сообщили в областном УМВД. В «Форде» травмы получил пассажир 2020 года рождения. Для осмотра мальчика доставили в медучреждение, госпитализация ему не потребовалась.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Артём Ежаков