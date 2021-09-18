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13:35, 18 сентября 2021 года

Орловские росгвардейцы нашли потерявшуюся школьницу в Свердловском районе

13-летняя девочка жива и здорова.


15 сентября бойцы ОМОН региональной Росгвардии нашли живой и здоровой 13-летнюю школьницу, пропавшую в этот же день в Свердловском районе по дороге на уроки. Когда девочка не вернулась домой, родители забили тревогу, попытались сами ее разыскать, но вскоре обратились за помощью к силовикам и волонтерам. Они развернули масштабную поисковую операцию, в итоге найдя школьницу в близлежащей к учебному заведению лесополосе. Как оказалось, занятия она прогуляла и решила не возвращаться домой, боясь наказания. Инспекторы побеседовали с ней и ее родителями после случившегося, – сообщили в Росгвардии.

В управлении напоминают, что дети крайне редко уходят из дома без причины. Они могут быть самыми разными, поэтому нужно выстроить обоюдное доверие с детьми, особенно с подростками. Интересуйтесь делами детей, расспрашивайте о том, как прошел день в школе и т.д. Будьте всегда в курсе, знайте, с кем общается ваш ребёнок. Попросите ребенка периодически информировать вас о том, где и с кем он находится. Объясните, что вы интересуетесь его местонахождением не для того, контролировать каждый его шаг, а потому что переживаете и волнуетесь за него.

Если человек пропал, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы! Чем раньше поступает информация о пропаже ребенка, тем больше вероятность того, что все разрешится благополучно.


Артём Ежаков
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