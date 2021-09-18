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14:35, 18 сентября 2021 года Орловец может заплатить свободой за «бесплатные» покупки Мужчину подозревают в походе по магазинам за чужой счет.





В Орле полицейские установили подозреваемого в краже с чужого банковского счета. Ему грозит до 6 лет тюрьмы. 43-летнему жителю областной столицы вменяют шоппинг с найденной банковской картой. Не зная пароля, мужчина тратил меньше тысячи рублей при каждой покупке, в итоге оставив в магазинах 14 тысяч. Владелец карты пошел в полицию, увидев уведомления о тратах.



На время расследования фигурант отпущен под подписку о невыезде, - сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков



