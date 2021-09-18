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13:49, 18 сентября 2021 года

Безопасность на высоте: на избирательных участках дежурят сотрудники МЧС

Все три дня голосования обеспечением безопасности орловчан на избирательных участках занимаются сотрудники силовых структур и ведомств Орловской области. В их числе – сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области.


Так, еще до выборов сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России провели ряд мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на избирательных участках и предупреждению чрезвычайных ситуаций во время выборов. Тщательную проверку прошло каждое помещение, в котором предполагалось создать избирательный участок.
"Особое внимание инспекторы государственного пожарного надзора уделили наличию и состоянию путей эвакуации, первичных средств пожаротушения, исправности систем автоматической противопожарной защиты, водоснабжения. С членами участковых избирательных комиссий проводились обучения и инструктажи по алгоритму действий в случае чрезвычайных ситуаций", - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Для безопасности орловцев в дни проведения выборов на всех избирательных участках, а их в регионе 703, организовано дежурство сотрудников регионального МЧС. Они дежурят с соблюдением всех положенных санитарно-эпидемиологических правил. На данный момент чрезвычайных ситуаций ни на одном избирательном участке региона не зафиксировано.
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