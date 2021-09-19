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12:50, 19 сентября 2021 года На 19 сентября на Орловщине выборы посетили 38,63% избирателей Сегодня – Единый день голосования.





Как сообщает Центризбирком, в Орловской области уже проголосовали 38,63% граждан, от общего числа внесенных в списки избирателей. 703 избирательных участка открылись в 8 часов утра. Они будут работать до 20:00. На Орловщине выбирают депутатов Госдумы, Орловского областного совета и органов местного самоуправления.





Орловское Информбюро



