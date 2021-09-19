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13:02, 19 сентября 2021 года

В Орле работает региональный Информационный центр Избирательной комиссии

Инфоцентр открылся сегодня, в Малом зале администрации Орловской области (г. Орёл, пл. Ленина, д. 1).


Сегодня в Орле начал работу Информационный центр Избирательной комиссии Орловской области «Выборы – 19 сентября 2021 года». Туда будет стекаться вся информация о ходе и итогах голосования по выборам депутатов Госдумы, депутатов Орловского облсовета, органов местного самоуправления. Информация поступает в режиме реального времени по каналам Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

Мероприятия Информационного центра будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
 
Вся информация в оперативном режиме также размещается на электронном ресурсе Избирательной комиссии Орловской области в сети «Интернет»: www.orel.izbirkom.ru.
 
По состоянию на 10 часов в Орловской области уже проголосовали 38,63% граждан, от общего числа внесенных в списки избирателей.
 
Следующее обновление информации ожидается в 12:00, 15:00 и 18:00.



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