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13:12, 19 сентября 2021 года В Орловской области 97 новых случаев заболевания коронавирусом За минувшие сутки скончались шесть человек.





19 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 44 802). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего –). Накануне после болезни выписано 87 орловцев. Всего выздоровели – 41 867. Всего от последствий болезни скончалось 987 человек, шесть – за минувшие сутки.

Инфографика сайта Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



