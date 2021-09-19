В Орловской области 97 новых случаев заболевания коронавирусом

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13:12, 19 сентября 2021 года
В Орловской области 97 новых случаев заболевания коронавирусомЗа минувшие сутки скончались шесть человек.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 19 сентября
, за последние сутки в Орловской области выявлено 97
случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 44 802
).
Накануне после болезни выписано 87 орловцев. Всего выздоровели – 41 867. Всего от последствий болезни скончалось 987 человек, шесть – за минувшие сутки.
Инфографика сайта Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро