МЧС: тепло в доме должно быть безопасным

|Главная » Новости
13:24, 19 сентября 2021 года
МЧС: тепло в доме должно быть безопаснымОрловцев призывают быть внимательными при использовании электрообогревателей.
До начала подачи тепла в жилища люди для обогрева помещений прибегают к использованию различных приборов.
Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения правил обращения с электронагревательными приборами:
- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушайте требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.
- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.
- Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.
- Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.
- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.
- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
- Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей.
- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.
- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламлённых и замусоренных помещениях.
- Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она тоже может воспламениться.
- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.
- Не ставьте на провода тяжелые предметы, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
Орловское Информбюро