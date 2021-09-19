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Главная » Новости

13:24, 19 сентября 2021 года

МЧС: тепло в доме должно быть безопасным

Орловцев призывают быть внимательными при использовании электрообогревателей.


До начала подачи тепла в жилища люди для обогрева помещений прибегают к использованию различных приборов.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения правил обращения с электронагревательными приборами:
 
- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушайте требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.
 
- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.
 
- Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.
 
- Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.
 
- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.
 
- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
 
- Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей.
 
- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
 
- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.
 
- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламлённых и замусоренных помещениях.
 
- Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она тоже может воспламениться.
 
- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.
 
- Не ставьте на провода тяжелые предметы, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.



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