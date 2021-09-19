МЧС: тепло в доме должно быть безопасным

Орловцев призывают быть внимательными при использовании электрообогревателей.

До начала подачи тепла в жилища люди для обогрева помещений прибегают к использованию различных приборов.



Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения правил обращения с электронагревательными приборами:

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушайте требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

- Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

- Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

- Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.

- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламлённых и замусоренных помещениях.

- Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она тоже может воспламениться.

- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.

- Не ставьте на провода тяжелые предметы, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.