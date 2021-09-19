Мэрия Орла сообщила о старте отопительного сезона

Соответствующее распоряжение дал мэр Юрий Парахин.

Мэр Орла Юрий Парахин дал распоряжение начать подачу теплоносителя в жилищный фонд и другие объекты теплопотребления, отопление и горячее водоснабжение которых осуществляется от системы централизованного теплоснабжения.

подача теплоносителя начнётся с сегодняшнего дня. Как пишет сайт городской администрации, ранее было принято решение о старте отопительного сезона в жилых домах с 21 сентября 2021 года, однако, учитывая погодные условия и прогнозируемые затяжные дожди,

Обеспечить подачу теплоносителя в 1 905 многоквартирных домов предстоит ПАО «Квадра» – «Орловская генерация», АО «ГТ Энерго», ООО «Теплоснабжающая компания Орел» и ООО «Газпром теплоэнерго Орёл». АО «Газпромтеплоэнерго Орел» обеспечивает подачу газа в котельные ООО «Газпром теплоэнерго Орёл», индивидуальные и ведомственные котельные.

После подачи теплоносителя к домам организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, предстоит обеспечить подключение к системе централизованного теплоснабжения.

В мэрии напоминают, что с вопросами, связанными с отоплением в многоквартирных домах, необходимо обращаться в управляющую компании. Также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла по телефону (4862) 43-22-12.