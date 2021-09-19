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13:50, 19 сентября 2021 года

Орловские полицейские пресекли деятельность наркопритона

«Нехорошая квартира» располагалась в Советском районе Орла.


Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД поступила информация, что местный житель может быть причастен к наркопреступлению. 
 
Полицейские установили, что 45-летний житель Орла содержит притон в своей квартире, находящейся в многоквартирном доме на улице Картукова. Оперативники установили трёх наркозависимых граждан, посещавших его жилище и принимавших там запрещённые к обороту вещества. Данные лица привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача.
 
В отношении орловца возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
 
В настоящее время ведётся предварительное расследование. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



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