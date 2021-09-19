Три человека пострадали при ДТП в Ливнах

Авария произошла накануне, 18 сентября, в 10:45.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, 38-летний водитель, управляя ВАЗ-2112, двигаясь по ул. Пушкина при повороте налево не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2115, который двигался во встречном направлении.



В результате ДТП водитель ВАЗ-2115 получил телесные повреждения, пострадали также его пассажиры – 36-летняя женщина и 21-летний молодой человек. Молодой человек госпитализирован.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области