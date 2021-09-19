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14:01, 19 сентября 2021 года

Три человека пострадали при ДТП в Ливнах

Авария произошла накануне, 18 сентября, в 10:45.


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, 38-летний водитель, управляя ВАЗ-2112, двигаясь по ул. Пушкина при повороте налево не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2115, который двигался во встречном направлении.
 
В результате ДТП водитель ВАЗ-2115 получил телесные повреждения, пострадали также его пассажиры – 36-летняя женщина и 21-летний молодой человек. Молодой человек госпитализирован.
 
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области



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