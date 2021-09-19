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15:13, 19 сентября 2021 года В Орле младенец был доставлен в больницу после ДТП ДТП произошло вечером 17 сентября на улице Емлютина.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, водитель «Шевроле Круз», в районе дома №14 по улице Емлютина, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Форд-Фокус», который следовал во встречном направлении. В «Форде» находился мальчик 2020 года рождения. Он был доставлен в медучреждение, после осмотра отпущен.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро



