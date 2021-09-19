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16:09, 19 сентября 2021 года ЦИК уточнил данные по явке избирателей в Орловской области По данным на 12:00 в регионе в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва приняло участие 36,26% избирателей.





По данным Центризбиркома на 10 утра в Орловской области проголосовало 33,06% избирателей от общего числа внесенных в списки.

Наибольшую активность проявили избиратели Колпнянского и Знаменского районов, здесь проголосовало 69,93% и 64,93% соответственно. Низкую явку показал Северный район Орла, явка на 10:00 составила 20,39%.





Орловское Информбюро



