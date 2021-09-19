В понедельник завершится онлайн-голосование по выбору орловского бренда «Литературная столица России»

Проголосовать за визуальное оформление бренда жители региона могут на портале Госуслуг.

В Орловской области завершается онлайн-голосование по выбору облика бренда «Литературная столица России». Товарный знак Роспатент выдал Орловщине в начале июня, – сообщили в администрации региона. Победившее изображение станет использоваться в продвижении области как места «литературного паломничества».

Для общественного обсуждения орловским музеем И. С. Тургенева были представлены три варианта логотипа.





Как сообщает информационный портал Орловской области в двух вариантах логотипа обыгрываются образы орла и книги.



Орёл – птица, которая всегда была символом власти, закона, незыблемости. Кроме того, по одной из легенд, именно орёл дал имя нашему городу. Силуэт птицы напоминает раскрытую книгу, из-под крыла которой выходят перелистываемые страницы, символизирующие богатое литературное наследие Орловского края. Книга со страницами сама по себе символизирует летописную историю Орловского края.





В третьем варианте представлен более сложный логотип, состоящий из трех элементов: пера, книги и ротонды на Дворянском гнезде. И это не случайно. Уже более полутора веков литературным сердцем Орла называют Дворянское гнездо, ставшее узнаваемым сразу после выхода в свет одноименного романа И. С. Тургенева. Именно сюда, в сквер приходили Бунин, Андреев, Бальмонт. Включение визуального образа ротонды, представляющей любимую достопримечательность города Орла, делает этот логотип оригинальным и узнаваемым.

У орловцев есть возможность отдать свой голос за понравившийся логотип 19 и 20 сентября.