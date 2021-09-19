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17:37, 19 сентября 2021 года

В Колпнянском районе Орловской области проголосовало более 77 процентов избирателей

Центризбирком опубликовал новые данные по явке избирателей на выборах депутатов Государственной Думы.


По данным ЦИК на 15 часов 19 сентября в Орловской области в голосовании приняло участие 42,23% избирателей.
 
Наименьшая явка отмечена в Северном районе Орла, там проголосовало 29,89% граждан от числа внесенных в списки.
 
Высокая активность избирателей наблюдается в Колпнянском районе – 77,38%, в Знаменском – 73,09% и Мценском районах – 68,98%.
 
В Орле по данным на 15:00 в Советском районе проголосовало 36,79%, в Железнодорожном – 33,46%, в Заводском районе – 32,34%.



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