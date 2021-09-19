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19:37, 19 сентября 2021 года Явка на выборах в Орловской области составила чуть менее 50 процентов Центризбирком опубликовал данные голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.





По данным ЦИК на 18:00 19 сентября в регионе приняли участие в выборах 46,93% избирателей из числа внесенных в списки.



Номер ИК Наименование Избирательной комиссии Процент избирателей, принявших участие в голосовании, от общего числа внесенных в списки избирателей по данным на 18:00 1 Болховская 57.70% 2 Верховская 47.15% 3 Глазуновская 47.79% 4 Дмитровская 52.71% 5 Должанская 56.89% 6 Залегощенская 56.60% 7 Знаменская 76.72% 8 Колпнянская 79.30% 9 Корсаковская 62.50% 10 Краснозоренская 67.00% 11 Кромская 54.13% 12 Ливенская 56.90% 13 Ливенская городская 45.11% 14 Малоархангельская 57.17% 15 Мценская 72.67% 16 Мценская городская 40.67% 17 Новодеревеньковская 64.54% 18 Новосильская 60.48% 19 Орел, Железнодорожная 37.77% 20 Орел, Заводская 37.57% 21 Орел, Советская 41.10% 22 Орловская 42.16% 23 Покровская 55.63% 24 Свердловская 55.88% 25 Сосковская 71.70% 26 Троснянская 54.38% 27 Урицкая 55.09% 28 Хотынецкая 53.47% 29 Шаблыкинская 57.98% 30 Орел, Северная 35.26% ВСЕГО 46.93%





Орловское Информбюро



