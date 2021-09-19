Явка на выборах в Орловской области составила чуть менее 50 процентов

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19:37, 19 сентября 2021 года
Явка на выборах в Орловской области составила чуть менее 50 процентовЦентризбирком опубликовал данные голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
По данным ЦИК на 18:00 19 сентября в регионе приняли участие в выборах 46,93% избирателей из числа внесенных в списки.
|
Номер ИК
|
Наименование Избирательной комиссии
|
Процент избирателей, принявших участие в голосовании, от общего числа внесенных в списки избирателей по данным на 18:00
|
1
|
Болховская
|
57.70%
|
2
|
Верховская
|
47.15%
|
3
|
Глазуновская
|
47.79%
|
4
|
Дмитровская
|
52.71%
|
5
|
Должанская
|
56.89%
|
6
|
Залегощенская
|
56.60%
|
7
|
Знаменская
|
76.72%
|
8
|
Колпнянская
|
79.30%
|
9
|
Корсаковская
|
62.50%
|
10
|
Краснозоренская
|
67.00%
|
11
|
Кромская
|
54.13%
|
12
|
Ливенская
|
56.90%
|
13
|
Ливенская городская
|
45.11%
|
14
|
Малоархангельская
|
57.17%
|
15
|
Мценская
|
72.67%
|
16
|
Мценская городская
|
40.67%
|
17
|
Новодеревеньковская
|
64.54%
|
18
|
Новосильская
|
60.48%
|
19
|
Орел, Железнодорожная
|
37.77%
|
20
|
Орел, Заводская
|
37.57%
|
21
|
Орел, Советская
|
41.10%
|
22
|
Орловская
|
42.16%
|
23
|
Покровская
|
55.63%
|
24
|
Свердловская
|
55.88%
|
25
|
Сосковская
|
71.70%
|
26
|
Троснянская
|
54.38%
|
27
|
Урицкая
|
55.09%
|
28
|
Хотынецкая
|
53.47%
|
29
|
Шаблыкинская
|
57.98%
|
30
|
Орел, Северная
|
35.26%
|
|
ВСЕГО
|
46.93%
Орловское Информбюро