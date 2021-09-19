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Главная » Новости

19:37, 19 сентября 2021 года

Явка на выборах в Орловской области составила чуть менее 50 процентов

Центризбирком опубликовал данные голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.


По данным ЦИК на 18:00 19 сентября в регионе приняли участие в выборах 46,93% избирателей из числа внесенных в списки.

Номер ИК
Наименование Избирательной комиссии
Процент избирателей, принявших участие в голосовании, от общего числа внесенных в списки избирателей по данным на 18:00
1
Болховская
57.70%
2
Верховская
47.15%
3
Глазуновская
47.79%
4
Дмитровская
52.71%
5
Должанская
56.89%
6
Залегощенская
56.60%
7
Знаменская
76.72%
8
Колпнянская
79.30%
9
Корсаковская
62.50%
10
Краснозоренская
67.00%
11
Кромская
54.13%
12
Ливенская
56.90%
13
Ливенская городская
45.11%
14
Малоархангельская
57.17%
15
Мценская
72.67%
16
Мценская городская
40.67%
17
Новодеревеньковская
64.54%
18
Новосильская
60.48%
19
Орел, Железнодорожная
37.77%
20
Орел, Заводская
37.57%
21
Орел, Советская
41.10%
22
Орловская
42.16%
23
Покровская
55.63%
24
Свердловская
55.88%
25
Сосковская
71.70%
26
Троснянская
54.38%
27
Урицкая
55.09%
28
Хотынецкая
53.47%
29
Шаблыкинская
57.98%
30
Орел, Северная
35.26%
 
ВСЕГО
46.93%



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