Первые предварительные итоги выборов в Госдуму - 2021

Выборы в Государственную думу VIII созыва прошли в России с 17 по 19 сентября.

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 38,68% после обработки 8,97% протоколов, сообщают Известия.

Кому удалось пройти в Госдуму по партийным спискам в инфографике РИА Новости

Обработка бюллетеней продолжается.



