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22:14, 19 сентября 2021 года На выборах в Орловской области лидирует «Единая Россия» Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на данные Центризбиркома.





«Единая Россия» лидирует на выборах в Орловский областной совет народных депутатов с 28,35% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 0,28% протоколов.

По данным ЦИК, на выборах депутатов Орловского областного совета народных депутатов обработано 0,28% протоколов.

ЕР набирает 28,35% голосов. На втором месте КПРФ с 21,26% голосов, на третьем - ЛДПР (17,32%).





Орловское Информбюро



