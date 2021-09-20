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23:39, 19 сентября 2021 года

ЦИК публикует предварительные итоги выборов депутатов Орловского областного Совета по единому округу

По данным на 22:17 19 сентября, в нашем регионе лидирует Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с результатом - 36,23%.


На втором месте политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 22,71%. На третьем политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 13,77%.
 
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» набирает 7,97% голосов.
 
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 7,49%.
 
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 5,31%.
 
Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» - 1,45%.
 
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» - 1,21%.

Обработка избирательных бюллетеней продолжается.
 



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