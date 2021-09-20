Главная » Новости



23:39, 19 сентября 2021 года ЦИК публикует предварительные итоги выборов депутатов Орловского областного Совета по единому округу По данным на 22:17 19 сентября, в нашем регионе лидирует Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с результатом - 36,23%.





На втором месте политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 22,71%. На третьем политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 13,77%. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» набирает 7,97% голосов. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 7,49%. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 5,31%. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» - 1,45%. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» - 1,21%.

Обработка избирательных бюллетеней продолжается.







Орловское Информбюро



