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1:50, 20 сентября 2021 года На выборах депутатов Государственной Думы в Орловской области лидирует Ольга Пилипенко ЦИК публикует предварительные итоги голосования по одномандатному избирательному округу.





По данным Центризбиркома на 23 часа 19 сентября, за Ольгу Пилипенко отдано 514 голосов избирателей. За Василия Иконникова – 422. За Руслана Перелыгина – 322.





Подсчет голосов продолжается.





Орловское Информбюро



