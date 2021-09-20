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10:06, 20 сентября 2021 года В Орле в пожаре погиб мужчина ЧП произошло накануне в четыре часа дня.





19 сентября в 16:05 спасатели из второй ПСЧ города Орла отправились тушить возгорание в однокомнатной квартире на улице Матроса Силякова. Очаг пожара находился в однокомнатной квартире на первом этаже. Из-за сильного задымления газодымозащитниками эвакуировано 5 человек. Находившийся в эпицентре 35-летний мужчина был передан медикам, но позднее он скончался в больнице. В результате пожара вся квартира была закопчена, сгорела кровать. Причины случившегося и степень ущерба сейчас выясняют специалисты.



За прошедшие выходные орловские ПСЧ выезжали на вызовы 35 раз, из них 17 выездов пришлись на тушение возгораний и 18 – на различные происшествия и помощь населению.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



