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10:36, 20 сентября 2021 года

В орловские села приехали работать 16 педагогов

Программой «Земский учитель» еще могут воспользоваться два человека.


В Орловской области на начало 2021/2022 учебного года по программе «Земский учитель» в селах трудоустроились 16 педагогов. Они пополнили коллективы 14 образовательных учреждений в Мценске и 10 районах области. Программой могут воспользоваться еще два учителя, – сообщили в областном правительстве.

Средний возраст этих специалистов – 35 лет. Они будут обучать детей английскому и немецкому языкам, биологии и географии, математике, истории и обществознанию, русскому языку и литературе, ОБЖ, физкультуре.

Эти учителя получат по миллиону рублей стимулирующих выплат. Они обязаны проработать на новом месте минимум 5 лет. В села с населением менее 50 тысяч человек приехали работать не только орловские педагоги, но и учителя из Курской и Липецкой областей, Пермского, Алтайского и Забайкальского края, Карачаево-Черкесской Республики.


Артём Ежаков
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