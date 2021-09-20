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10:36, 20 сентября 2021 года В орловские села приехали работать 16 педагогов Программой «Земский учитель» еще могут воспользоваться два человека.





В Орловской области на начало 2021/2022 учебного года по программе «Земский учитель» в селах трудоустроились 16 педагогов. Они пополнили коллективы 14 образовательных учреждений в Мценске и 10 районах области. Программой могут воспользоваться еще два учителя, – сообщили в областном правительстве.



Средний возраст этих специалистов – 35 лет. Они будут обучать детей английскому и немецкому языкам, биологии и географии, математике, истории и обществознанию, русскому языку и литературе, ОБЖ, физкультуре.



Эти учителя получат по миллиону рублей стимулирующих выплат. Они обязаны проработать на новом месте минимум 5 лет. В села с населением менее 50 тысяч человек приехали работать не только орловские педагоги, но и учителя из Курской и Липецкой областей, Пермского, Алтайского и Забайкальского края, Карачаево-Черкесской Республики.





Артём Ежаков



