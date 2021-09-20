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Главная » Новости

10:57, 20 сентября 2021 года

Один из аварийных мостов Болхова будет отремонтирован

Мост 1967 года постройки ни разу капитально не ремонтировался.


Подвесной мост в районе улицы Декабристов в Болхове был поострен в 1967 году. За это время он ни разу капитально не ремонтировался. Опасным мостом пользуются и дети, когда идут в школу, и пенсионеры. 
 
В последние годы мост регулярно закрывают, но предупреждающие ленты никого из жителей не останавливают – в обход получается несколько километров. Люди пытаются латать мост самостоятельно, но менее аварийным он не становится.
 
Как говорят представители власти, на ремонт в бюджете денег нет. А требуется не менее трех миллионов рублей.
 
Выход нашёлся, когда приехал губернатор. Необходимую сумму на стройматериалы предоставит бизнес. Обозначили и срок, когда переход станет безопасным.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сроки поставлены, чтобы до 20 октября завершить эти работы. Кроме того, по двум оставшимся мостам, которые ещё требуют работ, также в ближайшее время необходимо определиться со сметой, закупить строительные материалы и привести их в порядок».
 
Всего в Болхове четыре подвесных моста, три из которых требуют капитального вмешательства. 



Анна Вайсергисер
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