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11:00, 20 сентября 2021 года Один погиб и двое пострадали в ДТП на улице Городской в Орле Накануне вечером «Ситроен» влетел в дорожное ограждение.





19 сентября в 22:50 в районе д. 64 по улице Городской 40-летний водитель «Ситроена» врезался в дорожное ограждение. Мужчина не пережил столкновение. Он погиб до приезда медиков. 37-летняя и 38-летняя пассажирки иномарки получили травмы.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, среди которых 9 ДТП с пострадавшими, в результате 14 человек получили травмы, 1 погиб.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



