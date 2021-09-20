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13:30, 20 сентября 2021 года В Орле продолжится мобильная вакцинация от COVID-19 Мэрия опубликовала график работы передвижных прививочных пунктов с 20 по 26 сентября включительно.





В Орле с 20 по 26 сентября включительно организована мобильная вакцинация от COVID-19. Места расположения передвижных пунктов и графики работ в будние дни представлены ниже:



• 20 сентября, ул. Московская, д. 67 («Европа», с 12:00 до 19:00); Кромское шоссе, д. 4 («ГРИНН», 1 этаж, с 12:00 до 19:00);

• 21 сентября, ул. Тургенева, д. 42 («Водолей», с 12:00 до 19:00); ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж, с 12:00 до 19:00);

• 22 сентября, ул. Ленина, д. 1 (МФЦ, 1 этаж, с 9:00 до 15:00), ул. Московская, д. 67 («Европа», с 12:00 до 19:00); Кромское шоссе, д. 4 («ГРИНН», 1 этаж, с 12:00 до 19:00);

• 23 сентября, ул. Тургенева, д. 42 («Водолей», с 12:00 до 19:00); ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж, с 12:00 до 19:00);

• 24 сентября, ул. Ленина, д. 1 (МФЦ, 1 этаж, с 9:00 до 15:00), ул. Московская, д. 67 («Европа», с 12:00 до 19:00); Кромское шоссе, д. 4 («ГРИНН», 1 этаж, с 12:00 до 19:00).



Время и адреса приема в выходные дни:



• 25 сентября, ул. Тургенева, д. 42 («Водолей», с 9:00 до 16:00); ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж, с 9:00 до 16:00);

• 26 сентября, ул. Московская, д. 67 («Европа», с 9:00 до 16:00).



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



