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11:42, 20 сентября 2021 года Пятеро грибников потерялись в орловских лесах в минувшие выходные Все они нашлись живыми и здоровыми.





В минувшие выходные пятеро грибников заблудились в лесах Орловщины, – сообщили в областном управлении МЧС. В субботу в районе полудня спасатели искали потерявшихся в деревне Хальзево супругов из Железногорска. Пара самостоятельно выбралась из леса. В четвертом часу дня сотрудники МЧС работали в деревне Пешково, где пропал 47-летний мужчина. Он вышел к людям на сигнал пожарной машины. В это же время сотрудники 38 ПСЧ работали в районе 26 километра автодороги Орел-Брянск. Заблудившийся здесь грибник вышел из леса к своим знакомым.



В воскресенье спасатели 18 ПСЧ искали пенсионерку, ходившую по грибы в окрестности села Столбище. Женщина вышла из леса сама.





Артём Ежаков



