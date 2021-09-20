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11:54, 20 сентября 2021 года

Орловец Владимир Юровский – лучший в триатлоне

Он победил на Первенстве Курской области.


Орловский спортсмен-любитель Владимир Юровский быстрее всех среди мужчин в возрасте от 19 до 39 лет преодолел вплавь 1,5 километра, проехал на велосипеде 40 километров и пробежал 10 километров. Сделал он это за 2 часа, 11 минут и 20,9 секунды. 
 
Всего на старт Первенства Курской области по триатлону вышло 130 человек из Курска и соседних регионов. В гонке принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт.
 
Фото Комитета по физкультуре и спорту Курской области



Анастасия Дорохова
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