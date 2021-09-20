Баскетболисты ОГУ им. Тургенева завоевали серебро предсезонного турнира в Брянске

Наша команда провела три матча.

Баскетболисты ОГУ им. Тургенева приняли участие в турнире на кубок «Брянских партизан». В стартовой игре орловцы уступили хозяевам турнира – БК «Брянск» со счетом 54:90. В последующих встречах наша команда оказалась сильнее команды городов Лобня (82:74) и Смоленска (67:46).



Напомним, мужская сборная ОГУ имени И.С.Тургенева, как и годом ранее, примет участие в элитном дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола. Сезон стартует в октябре.

