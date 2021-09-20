Главная » Новости



12:35, 20 сентября 2021 года 99 орловцев вчера заболели COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 99 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 44 901).



Накануне выписан 91 орловец (всего – 41 958). От последствий болезни скончался 991 житель региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 19 744 (всего – 7 294 672), число выздоровевших – 11 992 (всего – 6 510 674). Общее число летальных исходов – 198 996 (+778 случаев за сутки).





Артём Ежаков



