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Главная » Новости

13:18, 20 сентября 2021 года

В суд передано дело бывшего вице-мэра Орла Романа Игнатушина

За злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия, экс-чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы.


В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы мэрии и начальника управления городского хозяйства и транспорта Романа Игнатушина, – сообщили в СУ СК и прокуратуре. За злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия, экс-чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Следствие считает, что с декабря 2014 года по декабрь 2017-го Игнатушин не организовал работу по признанию 7 домов аварийными, а также по переселению оттуда 119 жильцов. Жить в этих домах было просто опасно – обрушались кровля и стены, а инженерные сети износились. Это едва не привело к трагедии, когда 29 августа 2017 года рухнула несущая стена д. 68 на набережной Дубровинского. По счастливой случайности обрушение обошлось без пострадавших.

Дело рассмотрит Советский районный суд.


Артём Ежаков
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