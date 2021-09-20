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13:18, 20 сентября 2021 года В суд передано дело бывшего вице-мэра Орла Романа Игнатушина За злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия, экс-чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы.





В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы мэрии и начальника управления городского хозяйства и транспорта Романа Игнатушина, – сообщили в СУ СК и прокуратуре. За злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия, экс-чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы.



Следствие считает, что с декабря 2014 года по декабрь 2017-го Игнатушин не организовал работу по признанию 7 домов аварийными, а также по переселению оттуда 119 жильцов. Жить в этих домах было просто опасно – обрушались кровля и стены, а инженерные сети износились. Это едва не привело к трагедии, когда 29 августа 2017 года рухнула несущая стена д. 68 на набережной Дубровинского. По счастливой случайности обрушение обошлось без пострадавших.



Дело рассмотрит Советский районный суд.





Артём Ежаков



