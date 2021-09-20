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14:28, 20 сентября 2021 года В Орловский облсовет проходят шесть партий Предварительные данные голосования по выборам в региональное заксобрание публикует Центризбирком.





В Орловский областной совет народных депутатов предварительно проходят шесть партий. Согласно данным, полученным 20 сентября в полдень, выборы выигрывает «Единая Россия» (36,69%), на втором месте расположилась КПРФ (21,50%), тройку замыкает «СР» (13,82%). Также пятипроцентный порог преодолевают ЛДПР (9,58%), «Новые люди» (6,77%), «Партия пенсионеров» (5,84%).





Артём Ежаков



