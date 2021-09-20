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15:28, 20 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловцы проголосовали за будущее региона. Лидеры готовы отстаивать права жителей.



- На Орловщине продолжается вакцинация.



- Один из подвесных мостов в Болхове будет отремонтирован.



- За выходные в лесах региона заблудились пять грибников.



- В жилом фонде Орла начался отопительный сезон



- Школьный «Кванториум» даст возможность делать открытия.



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