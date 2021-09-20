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15:29, 20 сентября 2021 года Два должанских школьника предотвратили потенциальный пожар на газопроводе Шестиклассники заметили горящие бревна и трубу под ними.





В Должанском районе шестиклассники Никольской школы Иван Мальцев и Алексей Сухинин предотвратили потенциальный крупный пожар. После уроков ребята играли в футбол с друзьями, когда один из них заметил огонь. Иван и Алексей увидели горящие бревна и газовую трубу под ними. Кроме того, пламя могло перекинуться на сухостой, а следом – на строения. Ребята сразу вызвали пожарных и показали прибывшим спасателям очаг возгорания.



Артём Анисимов, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Должанскому району: «Действия Алексея Сухинина и Ивана Мальцева были правильными и своевременными. Мы благодарны ребятам за то, что они вовремя обратились за помощью и не дали случиться большой беде. Полученные знания в области безопасности жизнедеятельности ребята смогли применить на практике, это, я уверен, правильный пример для сверстников».

Региональные отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и Всероссийского студенческого корпуса спасателей решили поощрить неравнодушных ребят, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



