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15:38, 20 сентября 2021 года Прокуратура обязала глазуновских чиновников заплатить свыше 3,8 миллиона страховых взносов Виновных в возникновении задолженности привлекли к дисциплинарной ответственности.





Прокуратура Глазуновского района обязала местные органы власти и бюджетные организации выплатить свыше 3,8 миллиона рублей задолженности по страховым взносам в ПФР, ФСС и ОМС. Нарушения выявили в районной администрации и подведомственных муниципальных учреждениях, а также в администрации Сеньковского сельского поселения.



После представлений, полученных главами администраций, положенные выплаты были проведены, а виновные должностные лица привлечены к ответственности, – сообщили в областной прокуратуре.





Артём Ежаков



