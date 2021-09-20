Прокуратура обязала глазуновских чиновников заплатить свыше 3,8 миллиона страховых взносов

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15:38, 20 сентября 2021 года
Прокуратура обязала глазуновских чиновников заплатить свыше 3,8 миллиона страховых взносовВиновных в возникновении задолженности привлекли к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура Глазуновского района обязала местные органы власти и бюджетные организации выплатить свыше 3,8 миллиона рублей задолженности по страховым взносам в ПФР, ФСС и ОМС. Нарушения выявили в районной администрации и подведомственных муниципальных учреждениях, а также в администрации Сеньковского сельского поселения.
После представлений, полученных главами администраций, положенные выплаты были проведены, а виновные должностные лица привлечены к ответственности, – сообщили в областной прокуратуре.
Артём Ежаков