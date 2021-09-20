В Орловской области нашли 53 миграционных правонарушения

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16:02, 20 сентября 2021 года
В Орловской области нашли 53 миграционных правонарушенияВозбуждено одно уголовное дело.
На Орловщине прошла контрольно-надзорная проверка в сфере миграции. Её итогом стало выявление 53 миграционных правонарушений. За незаконную работу и нарушение правил трудоустройства иностранцев составлено 25 протоколов об административном правонарушении, – сообщили в областном УМВД.
Так, в Покровском районе 11 мигрантов ремонтировали дорогу без разрешения на работу. Они, а также их наниматель, привлечены к административной ответственности.
Также полицейским удалось выявить факт фиктивной постановки гражданина Узбекистана на миграционный учёт. Женщина, зарегистрировавшая его, стала фигуранткой уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Артём Ежаков