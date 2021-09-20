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16:16, 20 сентября 2021 года

Дожди на Орловщину принёс южный циклон

О том, что стало причиной затяжных дождей в нашем регионе, рассказали в Орловском гидрометеоцентре.


За последние трое суток на территории области выпало полторы нормы месячных осадков, а это 150% от привычного количества.

Валерий Селихов, начальник орловского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Это связано с тем, что через область прошёл южный циклон, который образовался над Чёрным морем, и вся его фронтальная часть практически прошла через нас, поэтому были такие затяжные дожди».

В ближайшие несколько дней, как заверяют синоптики, погода не изменится. Осень полностью вступила в свои права.


Анна Вайсергисер
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