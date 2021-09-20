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16:22, 20 сентября 2021 года На Орловщине прогнозируют рост валового регионального продукта В 2021 году он может составить 303,6 миллиарда рублей.





В Орловской области в 2021 году прогнозируют рост валового регионального продукта. По данным главы департамента экономразвития Сергея Антонцева, ВРП в 2021-ом может достигнуть показателя в 303,6 миллиарда рублей (+7,2% в фактических и 1,9% в реальных ценах к уровню прошлого года).



Из общей цифры ВРП на долю промпроизводства ожидается 20%, сельского хозяйства – 19,6%, торговли и общепита – 13,8%, транспортировки, хранения, информации и связи – 9,5%, строительства – 7%.



Ожидается, что ВРП в 2024 году установится на отметке в 372,7 миллиарда рублей, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



