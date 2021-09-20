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16:37, 20 сентября 2021 года

Бюджет Орловской области в 2022 году предварительно составит 45,6 миллиарда рублей

Региональная казна планируется сбалансированной.


Бюджет Орловской области в следующем году может составить 45,6 миллиарда рублей, – следует из проекта регионального закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Ровно столько же планируется потратить на нужды Орловщины. Из этой суммы более 26 миллиардов рублей должны принести налоговые и неналоговые поступления (+25,3% к уровню прошлого года), остаток придётся на долю безвозмездных поступлений.

Учитывая прогнозируемый рост налоговых доходов, в следующем году ожидается рост сборов по основным бюджетообразующим налогам: на прибыль, НДФЛ, акцизному, на имущество организаций и т.д.

Основную часть казны планируется потратить на социально-культурную сферу. Туда направят 30,7 миллиарда рублей, – сообщили в областном правительстве. По сравнению с текущим годом этот вид расходов увеличится на 23,4%.


Артём Ежаков
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