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17:29, 20 сентября 2021 года Андрей Клычков возмущен отсутствием тепла в домах орловцев Губернатор Орловской области рассказал, что в выходные орловцы засыпали его сообщениями в социальных сетях с жалобами на отопление, а именно на его отсутствие.





Сегодня на совещании регионального правительства обсуждался вопрос подачи тепла в дома орловцев. Напомним, глава региона рекомендовал муниципалитетам начать отопительный сезон в этом году раньше - 15 сентября. Но, как отметил губернатор Андрей Клычков, с поставленной задачей справились не все главы муниципалитетов.



До сих пор тепло не получают 26 детских садов, 19 школ и 4 районные больницы. Также на сегодняшний день не отапливаются половина многоквартирных домов. Губернатор поручил главам муниципалитетов, совместно с департаментом ЖКХ решить проблемы, затягивающие старт отопительного сезона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я прошу, уважаемые коллеги, сегодня по максимуму обеспечить запуск тепла. Это касается многоквартирных домов, это касается объектов социального значения. Дети пошли в сады, школы, больницы, общежития».

При этом глава региона, в случае возникновения вопросов, обещал всяческое содействие.





Антон Киселёв



