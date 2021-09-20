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17:31, 20 сентября 2021 года

В Орловской области планируется увеличить финансирование национальных проектов

В следующем году их финансирование может составить свыше 6,4 миллиарда рублей.


В Орловской области финансирование национальных проектов в 2022 году может вырасти на 30,8% и составить 6,4 миллиарда рублей. Деньги планируется распределить между 11 госпрограммами:

• «Демография» (1,5 миллиарда);
• «Образование» (956 миллионов, +25,6%);
• «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (1,8 миллиарда, +69%);
• Здравоохранение (478 миллионов);
• «Жилье и городская среда» (1 миллиард 77 тысяч, в два раза больше);
• «Культура» (167 миллионов, в 4,5 раза больше);
• «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (90 миллионов, +8,1%);
• «Цифровая экономика» (90 миллионов, в 7,2 раза больше);
• «Экспорт продукции АПК» (205 миллионов);
• «Экология» (38 миллионов);
• «Производительность труда и поддержка занятости» (12 миллионов).

Подробно с планами национальных проектов можно ознакомиться на сайте областного правительства.


Артём Ежаков
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