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18:24, 20 сентября 2021 года Сегодня в Орле завершился двухдневный литературно-гастрономический фестиваль «Тургеневский бережок» В этом году в программе были мастер-классы от ведущих мастеров кулинарного искусства, а главным событием стал конкурс на звание лучшего «Гастрономический бренд Орловщины».





В Орле завершился двухдневный литературно-гастрономический фестиваль «Тургеневский бережок». В первый день студенты ОГУ имени Тургенева готовили для гостей борщ, но не простой, а молекулярный. Ингредиенты те же, что и в обычном, разница только в обработке продуктов и подаче блюда. Мастер-класс провел известный в России руководитель школы карвинга Олег Белов. Он учил орловцев создавать съедобные шедевры из овощей и фруктов.



А сегодня продукты орловских предпринимателей боролись за звание гастрономического бренда Орловщины. 20 участников: рестораны, учебные заведения и просто те, кто любит готовить, устроили презентацию своих блюд. Жюри оценивало вкус и необычную подачу.



Татьяна Куницына, организатор фестиваля: «Наша задача, цель - привлечь в нашу Орловскую область как можно больше туристов, гостей, которые бы могли насладиться гастрономическими пристрастиями, которые мы можем им предоставить в наших ресторанах, предприятиях общественного питания, чтобы они посмотрели на всю красоту нашей Орловской области».





Юлия Сабельникова



