понедельник 20.09.2021 20:19:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:24, 20 сентября 2021 года

Сегодня в Орле завершился двухдневный литературно-гастрономический фестиваль «Тургеневский бережок»

В этом году в программе были мастер-классы от ведущих мастеров кулинарного искусства, а главным событием стал конкурс на звание лучшего «Гастрономический бренд Орловщины».


В Орле завершился двухдневный литературно-гастрономический фестиваль «Тургеневский бережок». В первый день студенты ОГУ имени Тургенева готовили для гостей борщ, но не простой, а молекулярный. Ингредиенты те же, что и в обычном, разница только в обработке продуктов и подаче блюда. Мастер-класс провел известный в России руководитель школы карвинга Олег Белов. Он учил орловцев создавать съедобные шедевры из овощей и фруктов.

А сегодня продукты орловских предпринимателей боролись за звание гастрономического бренда Орловщины. 20 участников: рестораны, учебные заведения и просто те, кто любит готовить, устроили презентацию своих блюд. Жюри оценивало вкус и необычную подачу.

Татьяна Куницына, организатор фестиваля: «Наша задача, цель - привлечь в нашу Орловскую область как можно больше туристов, гостей, которые бы могли насладиться гастрономическими пристрастиями, которые мы можем им предоставить в наших ресторанах, предприятиях общественного питания, чтобы они посмотрели на всю красоту нашей Орловской области».



Юлия Сабельникова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.