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21:20, 20 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- На Орловщине подводят итоги выборов.



- Экс-чиновник орловской мэрии предстанет перед судом за срыв программы переселения.



- В Орле завершился литературно-гастрономический фестиваль «Тургеневский бережок».



- Проказы южного циклона. Когда орловцам ждать окончания сезона дождей?



- Вентиль открыт. Тепло начало поступать в жилой фонд.



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